Boer zoekt Vrouw Internationaal

De boeren ontvangen hun brieven op het schip de SS Rotterdam. Met welke tien vrouwen willen zij kennismaken tijdens de speeddate?Meer In deze uitzending ontvangen de boeren hun brieven op de SS Rotterdam, het schip waarmee in de jaren vijftig en zestig vele Nederlanders de oversteek maakten op zoek naar voorspoed en vooruitgang. In totaal schrijven 1199 vrouwen een brief naar de boeren. 1199 Vrouwen van wie het hart ietsjes sneller gaat kloppen bij het zien van een van de boeren. 1199 Vrouwen die het aandurven om voor de liefde Nederland te verlaten. Met welke tien vrouwen willen de boeren kennismaken tijdens de speeddate?Minder