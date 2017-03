Boer zoekt Vrouw Internationaal

Boer Riks, Olke, Marc, Herman en David hebben ieder drie droomvrouwen uitgenodigd op hun boerderij. De dames maken zich klaar voor vertrek naar Frankrijk, Texas, Roemenië, Zambia en Canada. Voor boer Marc gaan bikini's en korte broeken in de koffer, bij Riks vriest het en vullen ze de tassen met sjaals en mutsen. Bij zowel de boeren als de vrouwen gieren de zenuwen door de keel: hoe zal de logeerweek verlopen? Verklaren ze aan het eind van de week elkaar de liefde? De boeren hebben hier zo lang naar uitgekeken. En als de vrouwen dan na een lange reis aankomen op hun erf, reageren ze allemaal op hun eigen manier. Bij Riks is de spanning meteen voelbaar. Olke vindt het geweldig dat de vrouwen speciaal voor hem naar Texas zijn gekomen en hij ontvangt ze dan ook met open armen. Marc wordt er alleen maar onzeker van, zeker als de vrouwen niet om zijn grapjes kunnen lachen. David is trots om zijn nieuwe huis, met zwembad, te kunnen tonen. En boer Herman voelt zich de koning te rijk met drie leuke meiden om zich heen. De vrouwen proberen hun draai te vinden. Is dit de man met wie ze hun leven willen delen? Is dit de plek waar ze zich thuis gaan voelen?