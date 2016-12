Bloed, Zweet en Tranen vertelt het verhaal van Nederlands beroemdste volkszanger, André Hazes.Meer Bloed, Zweet en Tranen vertelt het verhaal van Nederlands beroemdste volkszanger, André Hazes. In de laatste maanden van zijn leven blikt de 54-jarige zanger terug op zijn verleden: van zijn ontdekking als 8-jarige jongen op de Amsterdamse Albert Cuyp markt naar de hoogte- en dieptepunten in zijn latere carrière. De zanger kampt met zijn moeizame jeugd en met een ernstige alcoholverslaving, maar een succesvolle samenwerking met zijn producent en de steun van zijn jonge vrouw houden hem op de been. Totdat zijn gezondheid hem in de steek laat...Minder