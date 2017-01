Blauw Bloed Special: Het Gouden Huwelijk

Dinsdag 10 januari waren prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven vijftig jaar getrouwd. Jeroen Snel ging bij het paar langs voor een uitgebreid interview. Margriet en Pieter vertellen openhartig over ...Meer Dinsdag 10 januari waren prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven vijftig jaar getrouwd. Jeroen Snel ging bij het paar langs voor een uitgebreid interview. Margriet en Pieter vertellen openhartig over hun huwelijk, dat er zonder koningin Juliana nooit geweest was, over hun kinderen, over moeilijke tijden in 50 jaar huwelijk en over hun warme band met koning Willem-Alexander.Minder