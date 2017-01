Onder de naam NPO Focus ontsluit de NTR het archief van de NPO op een nieuwe manier. Ontdek nu zelf de actuele verhalen en unieke video's uit 65 jaar publieke omroep.

NPO Focus is een innovatief online concept, geïnitieerd door de NTR en biedt op een luchtige en toegankelijke manier verdiepende inhoud en achtergrond bij de content van de NPO. Met deze manier van aanbieden worden vragen beantwoord op het gebied van wetenschap, cultuur, geschiedenis, politiek en economie. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal uit 65 jaar omroepgeschiedenis.

Leven lang leren

NPO Focus richt zich op een leven lang leren bij de Publieke Omroep en behandelt een breed scala aan onderwerpen en dilemma's, zoals: Hoe is Islamitische Staat ontstaan? Wie is de baas van Europa? Hoe lang werken antibiotica nog? Wie is Paul Verhoeven? Hoe komen al die Pokémons in de echte wereld terecht? Waarom is roken niet verboden?

Videocollectie

De antwoorden op al deze vragen worden in tekst uitgelegd en de uitgebreide videocollectie van de NPO vormt de basis voor de teksten. Zo wordt de content aangevuld met boeiende programma’s en passende fragmenten. Door dit mooie multimediale concept wordt het prachtige online aanbod van de NPO nog beter ontsloten voor het brede publiek.

Rapcultuur Nederland

Op dit moment vind je op NPO Focus een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de rapcultuur in ons land. Tegenwoordig staan de hitlijsten vol met Nederlandse rap. Dat was vroeger wel anders. Hoe is in het Nederlands rappen cool geworden? Neem zelf een kijkje op NPO Focus.



