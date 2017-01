Rob de Nijs heeft zojuist de NPO Radio 5 Oeuvre Award in ontvangst genomen.

NPO Radio 5 roemt Rob vanwege zijn rijke oeuvre, grootse muzikaliteit en nimmer aflatende drive om vernieuwend te blijven. Zijn muzikale veelzijdigheid heeft hem tot een grote inspiratiebron voor menig Nederlandse artiest gemaakt. Zangers als Tony Neef, Nielson en Xander de Buisonjé bedankten De Nijs daarom op muzikale wijze tijdens de uitreiking in Theater Amsterdam.



Uniek concert

Ook Frederique Spigt, Freek de Jonge, Stephanie Struijk, Ruth Jacott, Mathilde Santing en Henk Hofstede traden speciaal op voor Rob de Nijs, de gasten in de zaal en de luisteraars thuis. De presentatie van de middag was in handen van Jan Rietman en Jeanne Kooijmans. De registratie van de NPO Radio 5 Oeuvre Award is op maandag 21 november te zien op NPO 1 (om 16.25 uur) en NPO Best (om 22.00 uur). De herhaling is op zaterdag 26 november op NPO1 om 17:00 uur.



Rob de Nijs

In 1962 won Rob de Nijs samen met zijn band op 19-jarige leeftijd een talentenjacht en bijbehorend platencontract. In 1963 hebben ze hun eerste grote hit met 'Ritme van de Regen'. Solo scoorde De Nijs met nummers als 'Jan Klaassen de Trompetter', 'Dag Zuster Ursula', 'Malle Babbe', 'Alles wat Ademt' en 'Banger Hart'.

“Rob de Nijs is al meer dan 50 jaar een vaste factor binnen de Nederlandse popmuziek. Zijn oeuvre behelst tientallen noteringen in de Nederlandse hitparade. Met meer dan 35 albums op zijn naam bewijst de zanger dat hij zich tot de meest succesvolle artiesten van Nederland mag rekenen”, aldus de jury bestaande uit voorzitter Arjan de Ruiter (manager muziek NPO Radio 5) en NPO Radio 5-presentatoren Hijlco Span, Petra de Joode en Manuëla Kemp.

NPO Radio 5 Oeuvre Award

De publieke radiozender reikt de NPO Radio 5 Oeuvre Award uit aan een artiest die gedurende lange tijd van grote betekenis is geweest voor muziek in Nederland. Eerder ging de prijs naar Gerard Cox, Cliff Richard, Willeke Alberti, Lee Towers, George Baker, Liesbeth List en Anita Meyer.

NPO Radio 5 Oeuvre Award, maandag 21 november, 16.25 uur, NPO 1