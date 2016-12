André Rieu op het Vrijthof 2016

Het Vrijthof in Maastricht was afgelopen zomer weer het feeërieke decor van de concertreeks van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest.Meer Het Vrijthof in Maastricht was afgelopen zomer weer het feeërieke decor van de concertreeks van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Dit keer deed Rieu zijn naam als Koning van de wals eer aan. Hij had 150 dansparen uitgenodigd om op het plein te walsen. Uiteraard speelde de maestro met zijn orkest ook vele klassiekers uit musical en operetta. Met speciale gast Lou Bega kreeg Rieu iedereen aan het swingen met z'n wereldhit Mambo nr. 5.Minder