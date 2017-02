Lang leve de NAM

Terwijl Groningen beeft en voornamelijk boos is op de NAM, streek het bedrijf eind jaren veertig in Schoonebeek neer en veranderde het arme plattelandsdorp in een van de rijkste gemeenten van Nederland.Meer Terwijl Groningen beeft en voornamelijk boos is op de NAM, is het bedrijf in het Drentse Schoonebeek een graag geziene gast. Eind jaren veertig streek de NAM in Schoonebeek neer en veranderde het arme plattelandsdorp in een van de rijkste gemeenten van Nederland. Het bedrijf bracht werkgelegenheid, vertier, wegen maar vooral geld. De bijna vijfhonderd jaknikkers veranderden niet alleen het landschap, maar ook de portemonnee van de boer. Want een jaknikker op je grond levert beduidend meer geld op dan een akker vol aardappels.Minder