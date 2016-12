Kun je van niets een fortuin maken door steeds maar weer te ruilen? Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts denken van wel.Meer Kun je van niets een fortuin maken door steeds maar weer te ruilen? Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts denken van wel. De meeste mensen werken hun hele leven keihard, maar vooral om de hypotheek schuld af te lossen. Van werken wordt vrijwel niemand rijk. Albert en Stefan besluiten daarom om het anders te doen. Ze hebben een super sympathieke shortcut naar een fortuin bedacht. Ze halen via Marktplaats een gratis konijn op, dat ze ruilen voor iets dat meer waard is. Dat is het begin van een bijzonder en onvoorspelbaar avontuur. Tegen alle verwachtingen in ruilen ze binnen drie jaar tot een luxe appartement aan een ski-piste. Ondertussen ontmoeten ze bijzondere mensen en worden ze gedwongen om moeilijke keuzes te maken. In een ultieme poging om hun avontuur succesvol af te sluiten besluiten beide mannen af te reizen naar Las Vegas. Zijn Albert en Stefan het systeem te slim af? Of eindigen ze toch met lege handen?Minder