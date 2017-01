Regisseur, filmmaker EN vader van twee dochters, Pim Mookhoek spreekt gay stellen over het ouderschap, en hun kinderen over het leven met twee moeders.Meer Gay stellen kunnen liefhebben, samenwonen, trouwen en een hypotheek aanvragen, maar als zij ook een kinderwens delen, zal er toch 'hulp' van buitenaf moeten komen. Zeker als zij de biologische ouders willen zijn van hun toekomstige kroost. Regisseur, filmmaker EN vader van twee dochters, Pim Mookhoek spreekt gay stellen over het ouderschap, en hun kinderen over het leven met twee moeders. Ook volgt hij Len en Jermaine in hun zoektocht naar een geschikte donor, zodat hun kids zich nooit hoeven af te vragen wie de biologische vader is. Met Bas en Eddy hebben ze een match, maar hoe nu verder?Minder