Land of the Enlightened

Een odyssee door Afghanistan met oorlogskinderen als onze gids. Zij spelen hun eigen rol in de bewapening van de taliban en het voortduren van de oorlog.Meer Een odyssee door Afghanistan met oorlogskinderen als onze gids. We volgen hen op de route van de wapens en de munitie die zij recyclen, van het edelsteen lapis lazuli dat ze opdiepen uit het water en van de opium die ze verbouwen, maar die ze ook als betaling krijgen en dan weer ruilen voor geld. Zo spelen zij hun eigen rol in de bewapening van de taliban en het voortduren van de oorlog.Minder