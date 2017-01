Griekse winter

Een broer en zus hebben samen een bedrijf dat stookolie verkoopt in hartje Thessaloniki. Terwijl Evdokia het tankstation bemant, doorkruist Tasos 's winters de stad om de stookolie bij klanten thuis te brengen. Door jaren van ernstige economische malaise kunnen steeds minder Grieken zich de stookolie veroorloven, terwijl oliekachels in Griekenland nog steeds de meest voorkomende vorm van verwarming zijn. Daarom staan Tasos en Evdokia elke dag voor een groot dilemma: moeten zij echt stookolie weigeren aan klanten die het niet kunnen betalen?