Verloop van jaren - dichter bij Remco Campert

Remco Campert heeft een zorgvuldig beeld van zichzelf geschapen als charmant, bij iedereen geliefd, zondagskind. Maar wie is hij echt? In deze documentaire wordt Remco Campert een jaar lang gevolgd. Schrijver Remco Campert ziet zichzelf in de allereerste plaats als dichter, ook al is hij wellicht bekender van zijn columns, verhalen en publieke optredens. Daarin heeft hij een zorgvuldig beeld van zichzelf geschapen als een charmant zondagskind, dat bij iedereen geliefd is. Maar wie is hij echt? Remco Campert wordt een jaar lang gevolgd. Over weemoed, vergankelijkheid en de naderende dood en de poëzie als levenselixer. 'Ik wil de dood voorblijven. Zolang ik schrijf, leef ik.'