De Lengte van Liefde

Jasmijn (21) kreeg twee jaar geleden op vakantie plotseling een hersenbloeding. Eenmaal thuis veranderde alles, niet alleen voor Jasmijn, maar ook voor haar ouders en twee jongere broers. Moeder Peronne stort zich vol overgave op de zorg voor haar dochter, maar deze blijkt complex. Peronne bevindt zich in een constant dilemma: waar moet ik sturen, waar moet ik afstand nemen? Ze neemt haar dochter bij de hand om haar mogelijkheden te ontdekken, maar is tegelijkertijd zondebok voor alles waar Jasmijn tegenaan loopt. Een nieuwe stap naar zelfstandigheid ligt in het vooruitzicht. De schuur in de tuin wordt omgebouwd tot een huisje voor Jasmijn. Jasmijn én Peronne hopen daardoor weer een deel van hun oude leven terug te krijgen. Hoe makkelijk is het nog om elkaar weer los te laten?