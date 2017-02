2Doc: Tutti a casa - Power to the People?

De Italiaanse protestbeweging Movimento 5 Stelle belooft haar publiek om het volk aan de macht te brengen. Een intiem portret van vier senatoren tijdens hun strijd voor een drempelloze democratie.Meer De Italiaanse protestbeweging Movimento 5 Stelle belooft haar publiek om het volk aan de macht te brengen. Regisseur Lise B. Pedersen maakte een intiem portret van vier senatoren en de eerste politieke jaren van Movimento tijdens hun strijd voor een drempelloze democratie. De Italiaanse komiek en politiek activist Beppe Grillo is niet te zien op de staatstelevisie en vermijdt het media-imperium van Berlusconi. Liever gaat hij de straat op en bestrijdt hij politieke arrogantie en corruptie via het internet. Zijn populaire protestbeweging, Movimento 5 Stelle, belooft kiezers om alle politici naar huis te sturen en het volk aan de macht te brengen. Movimento wint in 2013 met ruim 25 procent van de stemmen de landelijke verkiezingen en is met 163 volksvertegenwoordigers de grootste partij in Italië. Hoe de onervaren senatoren hun politieke idealen en verkiezingsslogans zullen realiseren in de parlementaire werkelijkheid is echter nog de vraag. Kun je compromisloos en democratisch tegelijk zijn? Wat gebeurt er met de internetreferenda over Beppe Grillo's blog? Bestaat drempelloze democratie? 'Tutti a Casa' laat de verschuiving zien in het evenwicht tussen 'het volk' en 'de politieke macht.' Een proces dat in heel Europa heeft plaatsgevonden. Het vertrouwen in politici is in veel landen tot een dieptepunt gedaald en populistische partijen zijn steeds meer in trek. De documentaire biedt door middel van unieke beelden achter de schermen een intiem portret van vier senatoren en de eerste jaren van Movimento in de politiek.Minder