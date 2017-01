2Doc: Thank You for Playing

Als Ryan en Amy Green horen dat hun zoontje Joel terminale kanker heeft, zijn ze wanhopig. Vader Ryan zoekt naar een manier zijn emoties hanteerbaar te maken.Meer Als Ryan en Amy Green horen dat hun zoontje Joel terminale kanker heeft, zijn ze wanhopig. Vader Ryan zoekt naar een manier zijn emoties hanteerbaar te maken. Hij is videogame-ontwerper en hij vindt troost in het ontwerpen van een nieuwe game waarin hij de relatie met zijn zoontje onderzoekt. De filmmakers kijken mee hoe Ryan 'That Dragon, Cancer' ontwikkelt, zijn nieuwe videogame, en volgen de behandeling van de kleine Joel. De film laat op een ontroerende manier zien hoe technologie in de eenentwintigste eeuw kan helpen bij het verwerken van een trauma.Minder