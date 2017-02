Bashar al-Assad: The Master of Chaos

In een interview zei de Syrische president Bashar al-Assad dat hij over tien jaar herinnerd wil worden als de man die Syrië redde. Inmiddels vraagt de hele wereld zich af of Syrië een toekomst heeft.Meer In een interview zei de Syrische president Bashar al-Assad dat hij over tien jaar herinnerd wil worden als de man die Syrië redde. Inmiddels vraagt de hele wereld zich af of Syrië een toekomst heeft. De vluchtelingencrisis, ISIS en de internationale Jihad dwingt men oplossingen te zoeken. De Syrische president Bashar al-Assad speelt hierin een belangrijke rol. Deze documentaire probeert te begrijpen hoe Bashar al-Assad denkt, waar hij vandaan komt en wat hij wil bereiken. Wat is onze betrokkenheid en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de Syrische tragedie? Hoe dubbelzinnig en risicovol zijn de relaties van het westen met Bashar al-Assad, die de zwakheden, aarzelingen en naïviteit van zijn opposanten onmiddellijk weet om te zetten in zijn voordeel?Minder