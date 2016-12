Jan Smit

Zonder enige vorm van plankenkoorts betreedt Jan Smit als lid van het koor De Zangertjes van Volendam op tienjarige leeftijd in Volendamse klederdracht het podium om met BZN-zangeres Carola Smit het duet Mama te zingen. Een half jaar later staat zijn naam in het Guinness Book of Records. Na The Beatles en Procol Harum is Jantje Smit de eerste Nederlander en jongste artiest ooit die op nummer één binnenkomt in de Top 40, met 'Ik zing dit lied voor jou alleen'.

